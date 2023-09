Saúde e Bem-Estar receberá Ronaldo Sorana Gomes, da Sicredi Campo Grande

Para esclarecer o trabalho de Cooperativismo de Crédito da Sicredi de Campo Grande, o Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes traz nesta sexta-feira (29), o diretor executivo da instituição, Ronaldo Sorana Gomes.

Especialista em Educação Financeira, com MBA em Gestão de Cooperativas e mais de 20 anos atuando no cooperativismo de crédito, Ronaldo irá abordar a grande parceria do Sicredi com os profissionais da saúde, as plataformas, colaborações e rede de atendimento da cooperativa.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

