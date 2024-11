Saúde e Bem-Estar: Relacionamentos saudáveis são tema do programa desta sexta

"Namoradeira" é o título do livro escrito pela psiquiatra Silmara Medeiros. E também será o tema do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (08), com o Dr. Plácido Menezes. O livro fala sobre a conexão necessária para ter relacionamentos saudáveis.

A obra foi lançada na 27ª Bienal de São Paulo. Silmara é médica psiquiatra e professora, formada em 2005, com pós-graduação em psicoterapia e homeopatia.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também