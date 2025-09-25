Saúde e Bem-Estar trata sobre hospital e suplementação para qualidade de vida

Rodrigo Scalla, fundador da empresa Hospital Scalla, será o convidado do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (26).

Ele vai falar sobre cirurgia de pálpebras, face e, principalmente, sobre a suplementação que vem sendo aplicada em pacientes graves, sendo o primeiro a adotar essa prática no Brasil.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

