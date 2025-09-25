Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Saúde e Bem-Estar trata sobre hospital e suplementação para qualidade de vida

A entrevista com o Dr. Rodrigo Scalla estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira (26)

25 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves    atualizado em 25/09/2025 às 15h03

Rodrigo Scalla, fundador da empresa Hospital Scalla, será o convidado do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (26).

Ele vai falar sobre cirurgia de pálpebras, face e, principalmente, sobre a suplementação que vem sendo aplicada em pacientes graves, sendo o primeiro a adotar essa prática no Brasil.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacinação contra raiva em cães e gatos segue nos bairros de Campo Grande; confira
Saúde
Vacinação contra raiva em cães e gatos segue nos bairros de Campo Grande; confira
Projeto do HRMS
Saúde
PPP do Hospital Regional de MS é destaque nacional e atrai investidores internacionais
Fumacê
Saúde
Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira
Medicamento paracetamol
Saúde
Após fala de Trump, Anvisa afirma que Brasil não tem casos que relacionem paracetamol e autismo
Doação de órgãos é celebrada no Brasil no dia 27 de setembro
Saúde
Em MS, mais de 150 pessoas manifestaram desejo de ser doadoras de órgãos
Até então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anos
Saúde
Ministério da Saúde amplia acesso à mamografia no SUS para mulheres de 40 anos
O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil
Saúde
Candidatos do Revalida já podem recorrer a resultado da 2ª etapa
Ministro Alexandre Padilha
Saúde
SUS recebe 100 mil unidades de implante contraceptivo para distribuição
Foto: Julia Prado/MS
Saúde
Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado
Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos
Saúde
No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar