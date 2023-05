JD1TV: Quais os limites da odontologia, o que pode ser feito ou não?

O avanço das regulamentações e especialidades da odontologia, foi tema da entrevista do Saúde e Bem-Estar com o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale e a presidente do Conselho Regional de Odontologia de MS, Silvânia Silvestre nesta sexta-feira (19).

"Odontologia é a única profissão que tem a especialidade da harmonização orofacial", falou Silvânia Silveira. "Podemos fazer toxina botulínica, mas há restrições em relação a cirurgias, não podemos fazer lifting de face, rinoplastia e não podemos mexer na orelha. Agora fios, toxina, podemos usar".

Já Juliano explica que no início da graduação no Brasil, medicina e odontologia tinha formação conjunta, que foi sendo segmentado com o tempo, por isso, alguns procedimentos cirúrgicos não fazem parte da formação base do odontólogo. "A nossa regulamentação diz que ainda não há literatura científica suficiente, mas ao ser construída e inserida nas graduações e pós-graduação pode ser revista num futuro próximo", destacou o presidente do CFO.



Ainda falando sobre o futuro da odontologia, Juliano falou sobre as tratativas que estão ocorrendo, junto ao Ministério da Educação (MEC), para que a ideia de que o curso de graduação de odontologia EAD não seja implementada no Brasil. "Ontem tivemos a última reunião prevista de um grupo de trabalho que foi instituído no MEC e saímos da reunião com sensação nítida que todas as entidades que participaram, são contra o EAD em odontologia, porém há um interesse muito forte de grandes grupos educacionais e financeiros, que tem a intenção de ganhar dinheiro nesse modelo de ensino", falou.

"Como vai ter humanização no atendimento com o aluno aprendendo em EAD?", completou Silvânia.



As autoridades também falaram sobre o cuidado que o paciente deve ter ao escolher o profissional de qualquer especialidade e consultar o registro no Conselho Federal de Odontologia (CFO ). Projetos futuros da área também foram divulgados exclusivamente. Assista:

