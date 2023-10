Saúde e Bem-Estar recebe odontólogos para desmistificar implantodontia

Para desmistificar a especilidade e a função do implante dentário, os odontólogos, Bruno Luiz Lessa e Roberto Marsola são convidados do Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (6).

Os profissionais irão expor os avanços da tecnologia para a área de implante, como no caso da cirurgia guiada e fazer um comparativo apontando os benefícios dos implantes de zircônia, livre de metal.



Bruno Luiz Lessa Bellé é especialista em Saúde Coletiva, implantodontia (IOPG) e prótese Dentária (ABCD), e atua como Professor de cursos de imersão.

Roberto Marsola Faria da Costa, também é especialista em implantodontia, prótese dentária é professor do curso de imersão em cirurgia guiada e planejamento digital.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

