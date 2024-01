Saúde e Bem-Estar abordará "Método SIB", conhecido como a 'Nova Medicina'

Na primeira edição do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes de 2024 que estará disponível nesta sexta-feira (26), estarão no bate-papo sobre o método SIB, o Dr. Alan Borges, osteopata e neurocientista, criador da ‘nova medicina’ e o Dr. Sérgio Germinari, fisioterapeuta com formação em Terapia Manual e Saúde Integrativa Biológica.

Criado pelo Dr. Alan Borges, o método SIB é uma formação (saúde integrativa biológica) que qualquer pessoa pode fazer a nível de conhecimento ou para se tornar um terapeuta do método SIB, com certificação pelo MEC.

Na entrevista o profissional explicará como funciona a formação e as mudanças que a Nova Medicina Germânica proporciona ao paciente.



A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira

