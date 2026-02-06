Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tecnologias de lipoaspiração de definição muscular

Luiz Vinicius atualizado em 06/02/2026 às 18h10

Nesta sexta-feira, dia 6, o Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, contou com a presença do cirurgião plástico Dr. Marcelo Matos Bezerra, especialista em cirurgias do contorno corporal e mamas, masculinas e femininas.

Durante a entrevista, Bezerra explicou sobre as técnicas e tecnologias modernas de lipoaspiração de definição muscular, deixando cada vez mais as 'cicatrizes naturais', como um aspecto natural, dificultando saber se realmente a pessoa passou por um procedimento estético.

