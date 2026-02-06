Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tecnologias de lipoaspiração de definição muscular

Nesta sexta-feira, dia 6, o Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, contou com a presença do cirurgião plástico Dr. Marcelo Matos Bezerra, especialista em cirurgias do contorno corporal e mamas, masculinas e femininas.
Durante a entrevista, Bezerra explicou sobre as técnicas e tecnologias modernas de lipoaspiração de definição muscular, deixando cada vez mais as 'cicatrizes naturais', como um aspecto natural, dificultando saber se realmente a pessoa passou por um procedimento estético.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Saúde
Hospital Regional retoma cirurgias bucomaxilofaciais e opera jovem de 20 anos
Saúde
Novo PAC: Lula anuncia novos investimentos para ampliar atendimento no SUS
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Saúde
Saúde de MS tem meta de manter a maior cobertura vacinal do país
Saúde
Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028, aponta INCA
Saúde
Saiba como utilizar gratuitamente o serviço de odontologia pelo SUS em MS
Saúde
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta
Saúde
Doadores que usam canetas emagrecedoras passam a ter novas regras no Hemosul
Saúde
Ministério Público encontra falhas na USF do Coophavilla II e abre investigação
Saúde