Saúde federal e estadual alinham implantação de radioterapia no Regional

O Ministério da Saúde seu reuniu com representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Funsau Fundação Serviços de Saúde de MS (Funsau), oportuidado em que foi alinhado a retomada da obra de implantação do setor de radioterapia no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

O secretário de Estado de Saúde, dr Maurício Simões, detalha que a reunião marcou o início da reconstrução de um projeto que atenda as atuais necessidades do Estado. “Nós precisamos readequar todo o projeto, além de buscar uma estrutura de recursos humanos e assistencial que possibilite o funcionamento adequado desse serviço de radioterapia. Estamos otimistas e vamos trabalhar juntos na execução desse investimento”, afirmou.

A diretora Administrativa do HRMS, Juliana Fátima Fernandes Dorigão, destacou que o hospital está empenhado a auxiliar no que for necessário. “Nossa equipe está empenhada em viabilizar o que o Ministério da Saúde precisar para que a obra seja realizada e o atendimento seja disponibilizado com a maior brevidade possível para a população”, destacou. A obra será retomada com investimento de R$ 9.960 milhões, na parte de infraestrutura.

Representantes do Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Prefeitura e empresas privadas como Energisa e Águas Guariroba também participaram da reunião.

