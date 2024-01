Saúde inicia nesta segunda-feira novo plano de vacinas contra a Covid

O Ministério da Saúde deu início, nesta segunda (1º), à nova etapa no plano de vacinação contra a Covid, com imunizações semestrais contra a doença para grupos prioritários com cinco anos ou mais.

Quem não está no grupo de risco, mas está com o calendário vacinal contra a Covid atrasado, poderá completar o esquema.

A recomendação da pasta para crianças, é que a primeira dose do imunizante seja aplicada aos seis meses, com a segunda sendo aplicada aos sete e a terceira aos nove. No caso de pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, o intervalo entre as doses será de seis meses.

Os demais grupos, formados por aqueles que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente ou comorbidades, pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e população em situação de rua, tomarão uma dose anual do imunizante.

Segundo a Saúde, caso outros imunizantes sejam aprovados ou haja mudança no cenário epidemiológico, os esquemas poderão ser atualizados.

