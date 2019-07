Saúde na Hora é lançada em Campo Grande

O programa Saúde na Hora foi lançado nesta segunda-feira (22), em Campo Grande pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, e o primeiro local a atender como novo modelo de assistência, será a Unidade do Iracy Coelho, que ampliará as consultas médicas primárias.

Dentro dos atendimentos primários estão as consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais e aplicação de vacinas e pré-natal.

A obra, orçada em R$ 104 mil contou com recursos da Agência Municipal de Regulação dos Serviços (Agereg). O prefeito Marquinhos Trad, ressaltou os esforços que a atual Gestão tem feito para melhorar o atendimento à população. “Nós estamos tentando fortalecer, principalmente, a ponta, as unidades básicas de saúde e não apenas a UPA ou a média e alta complexidade, porque tudo começa lá no bairro. Se nós não darmos atenção primária, a básica, nós vamos sempre ficar correndo atrás do prejuízo”, frisou.

Estrutura para atendimento

A unidade possui quatro equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), compostas por: quatro médicos, quatro odontólogos, quatro enfermeiros, sete técnicos de enfermagem, três administrativos, 1 farmacêutico, 1 dispensador de medicamentos, dois assistentes sociais, gerente, 26 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e quatro Agentes de Combate a Endemias (ACEs).

Conta com apoio matricial do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) composto por um equipe multiprofissional: pediatra, ginecologista, fisioterapeuta, psicólogos e profissional de educação físico. É uma unidade certificada como Unidade Saúde Escola (USE) e recebe acadêmicos de enfermagem, medicina dentre outros procedimentos, totalizando 5000 atendimentos ao mês.

Saúde na Hora

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou o propósito do Programa Saúde na Hora. “Campo Grande é a primeira cidade a ter o Programa Saúde na Hora. Atualmente, as unidades podem ficar abertas até às 22 horas sem interrupção para aumentar acesso Atenção Primária e esses trabalhadores serão atendidos”, disse ele.

O secretário de Saúde, José Mauro Filho, disse que “é uma grande honra de poder participar desse programa nas 25 unidades habilitadas para Campo Grande que poderão atender em horário estendido e realizarem diversos atendimentos médicos, de enfermeiro, pequenos procedimentos, vacinas e proporcionar, assim, melhora dos cuidados de saúde da população.”

Campanha de Vacinação contra Hepatites Virais e Testagem

O evento marcou ainda o Lançamento Nacional da Campanha de Vacinação contra Hepatites Virais e Testagem. O Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais é lembrado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no próximo domingo, dia 28 de julho.

O embaixador do Movimento Vacina Brasil Michel Teló participou do lançamento da Campanha Nacional e destacou a importância de manter a vacina em dia.

A testagem rápida para as hepatites B está disponível nas 68 UBS e UBSF é a maneira precoce para o diagnóstico da doença. Ainda não existe vacina para a hepatite C

A vacina contra as hepatites A e B também está disponível em todas as unidades. A vacina para hepatite A é aplicada nas crianças até os 12 meses de vida. Já para a hepatite B é administrada ao nascer e pode, também, ser realizado o esquema vacinal com três doses em qualquer idade, incluindo adolescentes, adultos, idosos e gestantes.

