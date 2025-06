Saúde nas vendas é tema do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

O programa Saúde e Bem-Estar, comandado pelo Dr. Plácido Menezes, receberá nesta sexta-feira (27), o mentor e coach Julio Cesar Henrique, especialista em desenvolvimento humano e performance em vendas.

Com mais de uma década de experiência no mercado, Julio é conhecido por sua atuação como palestrante, professor e criador de treinamentos voltados à alta performance comercial.

Sócio-proprietário da JC Soluções Recursos Humanos, Julio Cesar é Mentor e Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Também é formado em Teologia, acadêmico de Psicologia e pós-graduando em Neurociências e Mindfulness pela PUC do Paraná.

Ele é idealizador dos programas Mestre das Vendas, O Vendedor Extraordinário e Palavras Mágicas. Durante a entrevista, o especialista abordará um tema urgente e muitas vezes negligenciado: a saúde dos profissionais da área de vendas.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

