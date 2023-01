Saúde renegocia prazos de entrega de vacinas pediátricas contra Covid-19

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, confirmou ontem (6), que o Ministério da Saúde está em tratativas com o laboratório fabricante da Coronavac para sanar o desabastecimento de vacinas pediátricas contra a covid-19.

O Ministério da Saúde assinou esta semana um aditivo para a compra de mais 750 mil doses da vacina contra covid-19 Coronavac, produzida pelo Instituto Butatan. Um novo aditivo, segundo a pasta, deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de um total de 2,6 milhões de doses.

As primeiras doses, de acordo com o ministério, devem ser entregues na próxima semana e distribuídas aos estados para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos.

A prioridade da pasta, segundo Ethel Maciel, é normalizar o fluxo de distribuição e aumentar as coberturas vacinais. “Recebemos o ministério com desabastecimento de vacinas infantis. Entramos em contato com a Pfizer e vamos resolver o problema da entrega até o fim de janeiro”, disse.



Dados do ministério mostram que há cerca de 3,2 milhões de doses para crianças de 6 meses a 4 anos pendentes de entrega. Quanto ao público de 5 a 11 anos, há previsão de pouco mais de 4 milhões de doses pendentes e que também terão prazo de entrega renegociado. O fornecimento para público acima de 12 anos está em dia.

