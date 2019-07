Saúde terá pagamento fracionado em agosto

Saiba Mais Política Jota Abussafi é nomeado gestor de projetos na Sesau

O pagamento dos plantões dos servidores da Saúde de Campo Grande será pago somente na metade do mês de agosto. A informação foi dada pela Secretária Municipal de Saúde Pública (Sesau) após reunião que ocorreu na manhã desta quarta-feira (31) com os representantes das categorias. Sem concordar com a decisão, os diretores do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Mato Grosso do Sul confirmam buscar apoio jurídico e assim reverter a situação.

Segundo o secretário de assuntos jurídicos do SIOMS David Chadid, a prefeitura alegou que está passando por dificuldades financeiras. “Recebemos a notícia de que houve uma reunião no conselho municipal de saúde onde foi dito que por conta de uma situação financeira difícil que o município enfrenta haveria o parcelamento dos plantonistas”, disse.

“Será pago o salário base no dia sete e receberíamos o remanescente somente no dia 14. Mas tem profissionais que a maior parte do salário vem do plantão”, explicou.

De acordo com Chadidi, logo no início deste mês a prefeitura anunciou que as escalas de plantões seriam reduzidas em todas as categorias, porém o pagamento dos mesmos não foi avisado que seria efetuado somente na metade do mês que vem.

“Dessa forma os servidores ligados ao Sindicato dos Odontologistas pediu apoio ao jurídico e o nosso departamento está analisando o que pode fazer em relação a isso para manter o pagamento em dia”, revelou David.

Chadid explicou ainda que os advogados do Sioms estão estudando o caso para saber que ação tomar, pode ser que seja pedido um mandado de segurança ou não.

Sindicato

O sindicato emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira afirmando que “diante deste fato, o SIOMS, por meio de seu departamento jurídico, irá tomar as medidas jurídicas necessárias, pois entende que os servidores não podem sofrer prejuízos em seus salários, que serão pagos de forma parcelada, uma vez que os plantões não podem ser desvinculados dos salários”.

O secretário de assuntos jurídicos confirmou que somente em sua categoria pelo menos 580 profissionais ficarão prejudicados com esse parcelamento. Também por meio de nota enviado à redação do JD1 Notícias, a assessoria da Sesau informou que o salário será pago normalmente.

“O pagamento do salário dos servidores será feito integralmente no 5º dia útil do mês, conforme vem sendo ocorrendo desde o início da gestão, mesmo diante do cenário de crise que assola todo o país. Diante disso, algumas medidas de contingenciamento se fazem necessárias neste momento. Por questões de organização e solução contábil financeira, o pagamento dos plantões dos servidores deverá ocorrer em folha complementar, até o 10º dia útil, também de forma integral”, informou a nota.

Então conforme nota da Sesau, todas as classes como as dos médicos, enfermagem e auxiliares serão submetidos ao contingenciamento.

Saiba Mais Política Jota Abussafi é nomeado gestor de projetos na Sesau

Deixe seu Comentário

Leia Também