Secretária de Saúde confirma 4ª morte por dengue no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o último boletim epidemiológico atualizada na quarta feira (22).

E de acordo com o órgão de Mato Grosso do Sul, quatro mortes já foram confirmadas.



A última morte por dengue no Estado foi de uma mulher de 67 anos, moradora de Cassilândia, confirmada após as mortes de um jovem de 29 anos, no último dia 9, em Corumbá; de um adolescente, de 17 anos, que morreu no dia 10, em Sete Quedas; A outra vítima é um homem, de 30 anos, que morreu no dia 12, em Campo Grande.

Segundo dados do órgão estadual, a incidência da dengue é maior na faixa etária de 20 à 34 anos seguidos por pessoas de 35 à 49 anos, sendo que a menor incidência é em pessoas acima de 80 anos.



Em Campo Grande, desde o início do ano, 246 pessoas foram diagnosticadas com a doença, considerado número de baixa incidência considerando o número de habitantes da cidade. No total, já são 3.195 casos notificados, com 621 confirmações da dengue no MS.



No Mato Grosso do Sul em 2019, as notificações de dengue somaram 66.634, resultando em 29 mortes. O número foi o maior dos últimos dois anos no Estado. De acordo com último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, em 2017 o número era de 7.276 casos suspeitos da doença, em 2018, totalizou 10.762.

