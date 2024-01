Seis pessoas morreram de covid na primeira semana de 2024 em MS

O primeiro boletim epidemiológico sobre a covid-19 publicado na manhã desta terça-feira (9), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), mostra que seis pessoas morreram e outras 275 foram contaminadas pelo vírus durante o final de ano em Mato Grosso do Sul.

As mortes registradas são em pessoas com idades entre 59 e 85 anos, com algum tipo de comorbidade relatada. Entre elas, o caso de uma paciente ocorrido em janeiro de 2022, confirmado agora. As vítimas são de Campo Grande (2), Bataguassu, Maracaju, Jardim e Ivinhema.

Já o número de casos confirmados nessa semana mostra a capital com 101 novos testes positivos, seguido por Dourados com 24 e Jardim com 18.

Com esses dados apresentados, Mato Grosso do Sul tem, desde o início da pandemia, em 2020, 11.178 mortes e 622.899 casos da doença. No Brasil são 708.638 óbitos e mais de 38,2 milhões de confirmações de infectados.

Deixe seu Comentário

Leia Também