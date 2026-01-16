Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Sem mortes no ano, MS contabiliza dois casos de dengue em janeiro

Não há também nenhuma investigação referente a óbitos no Estado

16 janeiro 2026 - 12h12Luiz Vinicius
Dengue segue presente no estadoDengue segue presente no estado   (Álvaro Rezende/Arquivo)

Mato Grosso do Sul contabilizou, até o momento, dois casos confirmados de dengue e nenhuma morte foi registrada neste ano de 2026, conforme os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo.

Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A coleta pode ser feita na unidade básica de saúde, no hospital onde ocorreu o parto ou, na capital, em unidades do IPED/APAE
Saúde
Teste do pezinho ampliado é ofertado pelo SUS em MS e detecta mais de 40 doenças
Cirurgias ficaram em evidência
Saúde
Programa 'Cinturão Ortopédico' registra quase 2 mil atendimentos em MS
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Transparência
Prefeitura libera R$ 3,4 milhões para hospitais garantirem piso da enfermagem
Com a digitalização total, o Hospital Regional de Dourados passa a integrar a rede estadual de saúde com processos informatizados, rastreáveis e voltados à agilidade
Saúde
Com foco em eficiência e segurança, Hospital Regional de Dourados opera 100% digital
Foto: Arte/JD1
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Geriatra fala sobre envelhecimento e prevenção da perda de memória
A profissão de acupunturista está regulamentada no Brasil
Saúde
Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura
Vacinas não foram compradas
Saúde
Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS
Vacina do Butantan contra a dengue
Saúde
Butantan recruta idosos para ensaio clínico da vacina da dengue
Prevenção ao HIV será semestral com injeção
Saúde
Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
Entrega aconteceu na manha de hoje
Saúde
Nova unidade móvel do Hemosul vai expandir atendimento a 79 municípios de MS

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal