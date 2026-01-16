Sem mortes no ano, MS contabiliza dois casos de dengue em janeiro

Mato Grosso do Sul contabilizou, até o momento, dois casos confirmados de dengue e nenhuma morte foi registrada neste ano de 2026, conforme os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo.

Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também