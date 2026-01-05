Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital

Jackliny Ota de Souza, de 34 anos, servidora da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) morreu no final da noite deste domingo, dia 4, após cair do viaduto da Avenida Ceará com a Avenida Ricardo Brandão, na região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

Amigos, no entanto, acreditam que a situação chegou a esse ponto após a servidora municipal ter tido diversas revogações ao longo dos últimos meses, inclusive, perdendo cargo e sendo jogada para "escanteio", recebendo apenas o salário base da função.

A reportagem apurou com pessoas próximas que em decorrência de um organograma da Sesau, Jackliny foi perdendo espaço e finalizaram um setor em que ela "presidia", dessa maneira foi perdendo função e produtividade.

"Foi mandada pra ponta só com o salário base", declarou uma pessoa, que preferiu não se identificar.

O JD1 Notícias também apurou que as revogações passaram a acontecer no mês de novembro e ao procurar pelo nome da servidora, foi identificado ao menos três revogações em sequência e de diferentes setores.

Nas redes sociais, amigos se despediram de Jackliny. "Não existe palavras que possam amenizar a dor, que a paz encontre um lugar no coração de todos que a conheceu. Estamos com o coração partido, mas manteremos os momentos inesquecíveis para todo o sempre", escreveu um conhecido.

Queda do viaduto - Segundo consta no boletim de ocorrência, Jackliny foi encontrada sem vida e com lesões grave no crânio. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local e coletaram informações a respeito do caso.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

