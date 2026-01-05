Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Saúde

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital

Jackliny acabou sendo jogada para 'escanteio' e perdeu funções e produtividade

05 janeiro 2026 - 16h38Luiz Vinicius     atualizado em 05/01/2026 às 18h05

Jackliny Ota de Souza, de 34 anos, servidora da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) morreu no final da noite deste domingo, dia 4, após cair do viaduto da Avenida Ceará com a Avenida Ricardo Brandão, na região da Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

Amigos, no entanto, acreditam que a situação chegou a esse ponto após a servidora municipal ter tido diversas revogações ao longo dos últimos meses, inclusive, perdendo cargo e sendo jogada para "escanteio", recebendo apenas o salário base da função.

A reportagem apurou com pessoas próximas que em decorrência de um organograma da Sesau, Jackliny foi perdendo espaço e finalizaram um setor em que ela "presidia", dessa maneira foi perdendo função e produtividade.

"Foi mandada pra ponta só com o salário base", declarou uma pessoa, que preferiu não se identificar.

O JD1 Notícias também apurou que as revogações passaram a acontecer no mês de novembro e ao procurar pelo nome da servidora, foi identificado ao menos três revogações em sequência e de diferentes setores.

Nas redes sociais, amigos se despediram de Jackliny. "Não existe palavras que possam amenizar a dor, que a paz encontre um lugar no coração de todos que a conheceu. Estamos com o coração partido, mas manteremos os momentos inesquecíveis para todo o sempre", escreveu um conhecido.

Queda do viaduto - Segundo consta no boletim de ocorrência, Jackliny foi encontrada sem vida e com lesões grave no crânio. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local e coletaram informações a respeito do caso.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada UPA
Saúde
Crise na saúde pública faz "chover" processos judiciais contra a prefeitura
A doença causada por fungos do gênero Sporothrix
Saúde
Conselho de Veterinária alerta para doença que afeta gatos
Pessoas idosas internadas
Saúde
Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
Férias redobram atenção dos pais
Saúde
Veja dicas de cuidados com crianças nas férias para evitar acidentes
Cobertura contra o HPV cresce, mas desinformação segue como desafio
Saúde
Cobertura contra o HPV cresce, mas desinformação segue como desafio
Calor pode ser prejudicial as crianças
Saúde
Crise climática altera cuidado da Atenção Primária à Saúde na gestão de populações
Queima de fogos pode desencadear crise sensorial em autistas
Saúde
Queima de fogos pode desencadear crise sensorial em autistas
Ambulâncias e camionetes foram entregues
Saúde
MS reforçou saúde com 74 veículos entregues a municípios e comunidades indígenas em 2025
Divulgação -
Saúde
Prefeitura publica nomeação de novo secretário de Saúde em Campo Grande
Lista de medicamentos da rede pública de Campo Grande é atualizada pela Sesau
Saúde
Lista de medicamentos da rede pública de Campo Grande é atualizada pela Sesau

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital