SES alerta para interiorização dos casos de coronavírus em MS

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e a secretária-adjunta da pasta, Christine Maymone, ressaltaram, durante a transmissão ao vivo nas redes oficiais do Governo de MS, deste domingo (17), que os casos confirmados de coronavírus têm atingido municípios do interior do Estado.

Para Resende é preciso ampliar as ações de combate ao vírus, em especial, nas regiões mais afetadas. “Há um crescimento exponencial na incidência de casos em Guia Lopes da Laguna com 900 casos por 100 mil habitantes e também em mais dois municípios da região sudoeste: Bonito, com 63 casos por 100 mil habitantes e Jardim com 76”.

