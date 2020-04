SES divulga números de leitos para combate ao coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) divulgou, nesta segunda-feira (06), o mapa hospitalar com o número de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estratégia, faz parte do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo coronavírus (Covid-1) no estado.

Ao todo, segundo o mapa hospitalar, o Estado tem 650 leitos clínicos disponíveis para o tratamento de adultos, do Covid-19 e 146 pediátricos. De UTI, são 70 disponíveis para adultos e 6 infantis. A ampliação para leitos clínicos é de 301 e 13 leitos pediátricos. Para UTI adulto a previsão é de ampliação de 157 leitos.

De acordo com o titular da SES, Geraldo Resende, é extremamente importante que as autoridades de saúde conheçam a estrutura atual. “Estamos trabalhando para que tenhamos uma estrutura que possa absorver toda a demanda no auge da epidemia, que acreditamos que poderá ser no final do mês de abril e na primeira quinzena do mês de maio”, explica o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

Clique aqui e veja o mapa hospitalar (páginas 10 a 12).

