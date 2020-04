SES realiza a distribuição de testes rápidos para coronavírus

O Governo de Mato Grosso do Sul irá distribuir 6 mil teste rápidos, que identificam o novo coronavírus (Covid-19), em todas as cidades e barreiras sanitárias do estado. O material foi adquirido junto ao Ministério da Saúde e será entregue pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo o Governo, os resultados deste teste saem praticamente na mesma hora, duram cerca de 15 a 30 minutos. Para garantir uma distribuição mais eficiente, os municípios que são sedes de microrregiões e os municípios que são sedes de macrorregião irão receber quantidades maiores.

De acordo com o secretário Geraldo Resende, o acesso ao teste rápido proporcionará agilidade na constatação dos casos de coronavírus. “Analisamos o panorama geral com a nossa equipe técnica e adotamos o critério populacional para definir a quantidade enviada para cada localidade, lembrando que os testes devem ser aplicados por profissionais de saúde e agentes de segurança pública”, projetou.

A SES aguarda a liberação dos lotes por parte do Ministério da Saúde para iniciar a distribuição conforme relação já feita. A secretaria também realizou a compra de dez mil unidades de testes rápidos. O processo ainda está em andamento.

Sobre os testes rápidos

Os testes rápidos adquiridos pelo Ministério da Saúde tiveram registro aprovado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e avaliado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). São testes que identificam os anticorpos (IgM e IgM), marcadores de infecção recente ou tardia, respectivamente.

São usados para a vigilância na triagem. Não precisa de máquina, mas é preciso de equipamento de proteção individual, lanceta para punção digital, profissional de nível superior treinado na realização e de médico para interpretação do teste com informações clínicas e epidemiológicas, segundo instruções de uso do fabricante. Não deve ser usado por pessoas sem preparação técnica.

Os testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) são de biologia molecular RT-PCR em tempo real que permite a identificação do vírus em amostras coletadas através de swab. Este teste é o padrão ouro recomendado pelo Ministério da Saúde para diagnóstico da doença.

