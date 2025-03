Sesau adota plano para mitigar impactos da superlotaÃ§Ã£o em postos da Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ativou o Plano de Contingência na Capital para enfrentar a superlotação nas unidades de urgência e emergência de Campo Grande, que operam em capacidade plena após um aumento no número de atendimentos nos últimos dias.

Diante da situação, a Sesau está reorganizando fluxos, ampliando pontos de cuidado e orientando a população sobre a busca por atendimento adequado, buscando amenizar os impactos sobre o sistema de saúde.

Segundo o órgão, o cenário é reflexo de vários fatores, como o aumento de casos de síndromes respiratórias, agravamento de quadros crônicos e maior procura das unidades de saúde por pacientes com condições de baixa complexidade.

Mesmo com a superlotação, a Sesau reforça que os atendimentos continuam a ser realizados com a prioridade conforme a gravidade dos casos.

A prefeitura adotou as seguintes medidas por meio do Plano de Contingência:

Redefinição do uso de espaços físicos e ampliação de pontos de cuidado (como áreas para hidratação, observação rápida e inalação);

Reorganização da equipe médica e envio da EMAC e escritório de monitoramento clínico, conforme necessidade das unidades com maior demanda;

Mapeamento de áreas para possível expansão temporária de leitos nas unidades de urgência;

Atendimento por demanda espontânea nas unidades básicas;

Remanejamento de pacientes entre as unidades de urgência para atendimento seguro, principalmente crianças para unidades com escala infantil 24h;

Avaliação de possibilidade de alta para antibioticoterapia em casa com o auxílio do Serviço de Atendimento Domiciliar aos pacientes que possuírem critérios para o serviço;

Avaliação contínua e reuniões do COE (Centro de Operações de Emergência) para monitoramento da situação e decisões rápidas;

Orientação à população para buscar as unidades básicas de saúde em casos leves, evitando a sobrecarga das UPAS e hospitais.

