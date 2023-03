Sesau amplia pÃºblico para vacinaÃ§Ã£o com dose bivalente

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), ampliou a faixa etária de aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Com isso, a partir desta quinta-feira, pessoas de 62 anos ou mais e trabalhadores da saúde com 45 anos ou mais, já estão autorizadas a receberam o imunológico.

Conforme publicado pela pasta, a dose de reforço também está liberada para imunocomprometidos, indígenas, aldeados e quilombolas com 12 anos ou mais. De acordo com as normas do Ministério da Saúde, é necessário estar com o esquema primário completo e ter recebido a última dose há pelo menos quatro meses.

Outras doses- Enquanto isso, as vacinas seguem disponíveis para bebês de seis meses a menores de dois anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) sem comorbidades, e de dois anos a menores de três anos com comorbidades, bem como crianças de 03 anos ou mais e aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Onde se vacinar- A aplicação acontece durante todo o dia em mais de 50 locais com doses disponíveis para todos os públicos estabelecidos no calendário da Secretaria. Clique aqui e confira todos os locais.

