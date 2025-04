Sesau diz que suspeitas de extravio de prontuários podem passar por sindicância

Em razão da Operação Caixa Preta, conduzida pela Polícia Civil, por meio de uma iniciativa do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), para verificar o extravio de prontuários médicos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps III) Aero Rancho, a Secretaria Municipal de Saúde, informou que o alvo da ação eram servidoras e "não da atuação da gestão municipal".

A pasta informou ainda que, desde que a situação chegou ao conhecimento, medidas internas foram adotadas e que os trâmites administrativos serão conduzidos, "caso se confirmem elementos que justifiquem a instauração de sindicância".

Rafael Bruxellas, diretor do DenaSUS, esta hoje em Campo Grande para uma reunião com a secretária de Saúde do município, Rosana Leite. Foi preciso esperar a operação policial para dar início à auditoria local, explica o diretor. “A partir da documentação, analisaremos qualquer indício de fraude”, aponta.



Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), esclarece que acompanha com total responsabilidade a operação deflagrada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (7), e reitera que o foco da investigação diz respeito à conduta de servidoras da unidade, e não à atuação da gestão municipal. A administração municipal considera fundamental o trabalho de órgãos de controle e investigação, e reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a ética no serviço público. A Prefeitura não compactua com quaisquer irregularidades e está colaborando integralmente com as autoridades, inclusive com o fornecimento de documentos e informações solicitadas.

Desde que a situação chegou ao conhecimento da gestão, medidas internas foram adotadas com o objetivo de preservar a continuidade do atendimento e garantir a integridade dos serviços prestados no CAPS do Bairro Aero Rancho, que segue em funcionamento e com os atendimentos mantidos à população.

Ressaltamos ainda que a apuração interna dos fatos será conduzida conforme os trâmites administrativos legais, caso se confirmem elementos que justifiquem a instauração de sindicância. A Prefeitura de Campo Grande seguirá vigilante na defesa da lisura das práticas dentro do serviço público e reafirma que condutas individuais não representam o compromisso da administração com o cuidado, o respeito e a seriedade no atendimento à população".

