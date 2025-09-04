Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea

Saiba Mais Saúde Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) emitiu, nesta quinta-feira (4), um posicionamento sobre os serviços prestados à população, em resposta ao caso da gestante Ana Paula Cardozo, de 41 anos, que relatou dificuldades para realizar sua cesárea devido à falta de atendimento especializado na rede pública.

Segundo a Sesau, todos os serviços de consultas, exames e atendimentos seguem os protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), que estabelecem critérios de priorização baseados em urgência, gravidade e disponibilidade de recursos.

A secretaria também destacou que, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não fornece informações individualizadas sobre pacientes à imprensa ou terceiros, garantindo a inviolabilidade da intimidade e da vida privada.

Ainda conforme o órgão, qualquer informação sobre estado de saúde, atendimentos ou regulação é prestada exclusivamente ao próprio paciente ou à pessoa legalmente responsável, por canais oficiais e de forma segura. Entre eles estão a Ouvidoria SUS (0800 314 9955 / 67 3314-9955), o Portal da Ouvidoria e a Central 156.

A Sesau reforçou que os agendamentos de consultas são realizados via sistema de regulação, respeitando critérios de priorização e disponibilidade de vagas.

As maternidades da Rede Alyne oferecem atendimento em regime de porta aberta, com acompanhamento contínuo da gestante por uma unidade de referência, e o encaminhamento para outra unidade é feito via sistema de regulação com comunicação imediata à unidade de origem.

O órgão também ressaltou que os direitos trabalhistas dos profissionais de saúde são respeitados, incluindo a emissão de atestados médicos quando necessário.

Relembre o caso

Ana Paula Cardozo, que completará 40 semanas de gestação nesta sexta-feira (5), sofre de hérnia umbilical, diabetes gestacional e câncer na perna, o que torna a cesárea a alternativa mais segura.

A gestante tinha consulta marcada para esta quarta-feira no CEM II (Centro de Especialidades Médicas), mas foi informada poucas horas antes de que a médica responsável estava de atestado, mesmo após ter retornado de férias recentemente.

A consulta seria necessária para obter a carta que permite a internação hospitalar para o parto, e sem ela, Ana Paula não consegue realizar o procedimento. A gestante afirmou que tentará conseguir o histórico da gestação na UBSF da Moreninha para viabilizar a internação e realizar a cesárea, acompanhada de laqueadura tubária.

