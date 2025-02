Sesau faz força-tarefa para agendar consultas psiquiátricas em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) começou nesta quarta-feira (12) uma força-tarefa para agilizar os agendamentos de consultas psiquiátricas para pacientes adultos, crianças e adolescentes, que já estão cadastrados no Sistema de Regulação de Campo Grande.

A medida tem como objetivo reduzir o tempo de espera daqueles que aguardam pela consulta. É importante frisar que esta ação será direcionada exclusivamente às pessoas que já estão cadastradas no SISREG, e apenas os pacientes residentes em Campo Grande serão contatados.

Para garantir que o agendamento aconteça sem contratempos, a Sesau solicita para aqueles pacientes que estão aguardando e que porventura fizeram alguma mudança, que atualizem seus dados cadastrais, especialmente os números de telefone e endereços, em qualquer unidade de saúde do município.

Como Funciona o Agendamento

A Sesau alerta que os pacientes que estão no aguardo do agendamento devem atualizar seus dados cadastrais para garantir que as ligações sejam feitas corretamente. O número que será utilizado para realizar os agendamentos é o (67) 3314-4516, que não é habilitado para receber chamadas. Ou seja, o paciente deve aguardar a ligação para obter as orientações sobre o agendamento.

Detalhes sobre os Agendamentos:

· Atendimento Adulto: A partir de 17 de fevereiro, os 4.104 pacientes adultos que estão na fila de espera começarão a ser agendados. Os atendimentos acontecerão em todos os CAPs de Campo Grande.

· Atendimento Infanto-Juvenil: O mutirão para crianças e adolescentes, que somam 1.065 pessoas na fila, ocorrerá no dia 15 de março, das 7h às 19h, no CAPS Infantil.

