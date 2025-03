Sesau iniciarÃ¡ agendamento de ultrassom com doppler para pacientes da fila

A atualização da fila para a realização de um novo mutirão para atender pacientes que aguardam no Sistema de Regulação (SISREG), em abril, começa a ser realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nesta quarta-feira (19), visando agilizar a demanda de exames de Ultrassonografia com Doppler (USG Doppler) e facilitar o acesso a diagnósticos vasculares essenciais.

O mutirão contempla 1.834 procedimentos de pacientes com exames de Ultrassonagrafia com Doppler venoso e arterial dos membros inferiores (MMII) e superiores (MMSS), além do Doppler de carótidas e vertebrais, fundamentais para avaliar a circulação sanguínea e prevenir complicações vasculares.

Os pacientes que estão na fila, receberão mensagem do SISREG via WhatsApp (67 99806-6397 / 67 99671-7948) para agendar os exames. Após essa etapa, a equipe também realizará ligações pelo telefone (67) 3314-4516 para reforçar a comunicação. Importante destacar que esse número não recebe chamadas. A previsão é que os exames sejam realizados a partir de abril no Cadim (Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal).

Os pacientes que receberem a mensagem devem responder prontamente para confirmar o agendamento do exame.

Para quem aguarda por estes exames e tenha eventualmente, mudado de número de telefone, há necessidade de fazer a atualização cadastral em uma Unidade de Saúde da Família (USFs), pois o agendamento é para quem já está inserido no sistema.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso à saúde. “A realização desse mutirão demonstra o empenho da município em oferecer um atendimento mais ágil e humanizado. A identificação precoce de problemas vasculares permite um tratamento mais eficaz, evitando complicações futuras para os pacientes”. A otimização da fila pelo SISREG acontecerá entre os dias 19 e 26 de março de 2025, garantindo que todos os registros sejam atualizados e que mais pessoas sejam atendidas.

