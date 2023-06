Sesau investiga morte de criança por meningite na Capital

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) investiga a morte de uma criança, de 7 anos, com a suspeita de meningite, em Campo Grande. A escola onde ela estuda vai receber a visita profissionais da área de saúde que vão verificar a situação do cartão de vacinação dos alunos.

A visita na Escola Municipal Professor José de Souza – Zezão, está prevista para acontecer na tarde desta terça-feira (6).

De acordo com a Sesau, a visita é uma ação de rotina, pela suspeita que a morte tenha sido causada pela doença. Foram coletados diversos exames para identificação da causa da morte, a criança tinha sintomas respiratórios importantes, assim como as irmãs dela.

A secretaria afirmou ainda que espera todos os resultados para confirmar com exatidão a causa da morte. A mãe e a irmã da criança também estão sendo monitoradas, pois estão com sintomas gripais. As duas devem fazer testes para influenza.

Meningite

Meningite é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns destes, existem medidas de prevenção primária, tais como vacinas e quimioprofilaxia.

Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas estão disponíveis no programa nacional de imunização para prevenção das principais causas de meningite bacteriana.

