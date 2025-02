Sesau lança a campanha "Carnaval Seguro: é Saúde na Folia!"

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), lançou a campanha “Carnaval Seguro: é Saúde na Folia!”, com foco na assistência à população durante a folia deste ano.

Foram instalados dois pontos de atendimento em locais estratégicos, um na Esplanada Ferroviária e outro na Praça do Papa, onde acontecem os desfiles das escolas de samba.

Rosana Leite, a secretária municipal de Saúde, deu destaque para o posicionamento dos pontos de atendimento, com o objetivo de atender o maior número possível de foliões. “Nosso foco é estar presente onde a população mais precisa, garantindo um suporte de saúde rápido e eficiente”, comentou.

Na Esplanada Ferroviária, local conhecido por sua grande concentração de blocos carnavalescos, o serviço começa neste sábado (22), com o local contando com 11 leitos, sendo seis macas e cinco poltronas de hidratação, além de uma equipe composta por dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem e um assistente social.

O atendimento funcionará das 14h às 00h nos dias 22, 28, 1º, 2, 3, 4, 7 e 8 de março.

Já na Praça do Papa, onde ocorrem os desfiles de escolas de samba nos dias 3 e 4 de março, o ponto de atendimento contará com macas e poltronas de atendimento em menor quantidade, além de um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, levando em conta o número e perfil dos foliões do local.

O atendimento será das 19h às 00h.

Além do atendimento médico, a Sesau também intensificará as ações de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, com equipes especializadas que percorrerão os circuitos do Carnaval distribuindo preservativos masculinos e femininos, alertando para a importância da prevenção.

Fabiane Dittmar, coordenadora do serviço de IST da Sesau, apontou para a importância dessas ações para evitar a disseminação de ISTs durante o Carnaval da Capital. “O preservativo é a principal ferramenta de prevenção contra as ISTs, incluindo o HIV e a hepatite A, que pode ser transmitida por via sexual. Nossa missão é garantir que todos tenham acesso à proteção e à informação necessária para um Carnaval mais seguro. Nós trabalhamos o pré-Carnaval visitando casas noturnas, no Carnaval nos pontos de maior concentração e no pós-Carnaval com as blitze educativas”, comentou.

