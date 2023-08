Sesau lança Novo Prontuário Digital para otimizar serviços de saúde

Na quarta-feira (30), a Prefeitura Municipal de Saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), lançou o novo Prontuário Digital da Rede Municipal da Saúde, dentro da programação de aniversário de 124 anos de Campo Grande. A cerimônia foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento Aparecida Gonçalves Saraiva, a UPA Universitário, a primeira a receber o novo sistema.

A prefeita Adriane Lopes destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes da Secretaria de Saúde e pontuou os diversos investimentos que vêm sendo realizados na área da saúde, com o objetivo de dar um atendimento de melhor qualidade à população campo-grandense.

"Estamos avançando na área da saúde, através da revitalização e reforma das unidades de saúde, valorização dos nossos profissionais e entregas de novas ferramentas, como o Prontuário Digital, que certamente irá contribuir de maneira significativa no processo de trabalho. A saúde é e sempre será prioridade na nossa gestão, e tenham a certeza que continuaremos trabalhando de maneira incansável para atingir o objetivo de dar um atendimento mais digno para a nossa população", disse.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que o lançamento do novo sistema de prontuário digital da Rede Municipal de Saúde é um marco importante na busca contínua por uma assistência em saúde de excelência.

"Com a implementação do sistema Helper, estamos dando um passo significativo em direção à modernização dos nossos serviços. A disponibilização de chamadas dos pacientes por meio de painéis e voz digital não apenas aumentará a confiabilidade e transparência das ações das nossas equipes de profissionais de saúde, mas também permitirá uma gestão mais eficiente e ágil dos atendimentos. Nosso compromisso é com a melhoria constante da experiência do paciente e com o aprimoramento das condições de trabalho dos nossos servidores", diz.

Segundo o secretário, a expectativa é implementar o sistema em todas as unidades de urgência e emergência do município ainda este ano e, posteriormente, expandir para todas as unidades da Rede Municipal de Saúde.

"Estamos buscando uma transformação abrangente com relação a como entregamos cuidados de saúde. Hoje, a tecnologia é uma ferramenta indispensável no campo da saúde, e essa iniciativa é um exemplo concreto de como podemos otimizar nossos serviços para oferecer uma assistência mais eficaz e humanizada. Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo e estamos comprometidos em continuar investindo em inovação para o bem-estar da população", conclui.

O novo sistema foi desenvolvido totalmente em ambiente Web pela equipe de profissionais da Coordenadoria Geral de Suporte Tecnológico e Informação (CGSTI) da Sesau, com o objetivo de otimizar a gestão de informações em tempo real nas unidades de saúde de atendimento de urgência e emergência.

O sistema oferece a possibilidade de extração de dados e acompanhamento em tempo real de informações, oferecendo indicadores de desempenho e metas, dados e estatísticas gerenciais das unidades de saúde, otimizando tomadas de decisões pelos gestores, além do monitoramento dos pacientes em atendimento na unidade de saúde, desde sua chegada até a liberação após o atendimento, informando dados como tempo dos atendimentos nos diversos setores, assim como o tempo de espera em cada setor, com a comunicação eletrônica entre os profissionais de saúde.

Foram respeitadas as obrigatoriedades legais impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com gestão individual de acessos pelos profissionais, através de controle de usuários e senhas.

Um sistema informatizado oferece várias vantagens, dentre elas, a economicidade e diminuição de custos, maior segurança dos dados dos pacientes, otimização do planejamento de trabalho, e gerenciamento mais fidedigno das informações pelos gestores em saúde.

