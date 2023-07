Capital tem testagem grátis de hepatite aos fins de semana

A Secretaria Municipal de Saúde, através do serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), realiza ações de testagem na praça Ary Coelho neste e no próximo fim de semana do mês de julho, em razão do mês que celebra a luta contra hepatites virais.

Na testegem é feito o diagnóstico de doenças que normalmente são transmissíveis através de relações sexuais. Ao todo são ofertados testes rápidos suficientes para atender a 150 pessoas por dia, o que resulta em 600 testes, pois cada paciente que comparece para fazer a coleta é testado para, além das hepatites, o vírus HIV e a bactéria da Sífilis. Na ação, os testes começam a ser ofertados a partir das 8h.

“No último final de semana foram 440 testes realizados, deste total, três pacientes tiveram o diagnóstico de HIV, dois de Hepatite C e sete de sífilis”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Ainda de acordo com ela, a capacidade de testagem da equipe na ação é bem maior e os resultados dos exames são entregues em cerca de vinte minutos. “A pessoa que tiver o diagnóstico no local é orientada sobre quais as medidas devem ser tomadas e a iniciar o tratamento ofertado em uma unidade de saúde”, conclui.

Em geral, para realizar a testagem para Hepatite C, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter 40 anos ou mais, porém, durante o mês de julho, o exame será disponibilizado para toda a população.

