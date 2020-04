Sesau recebe doação de máscaras para atender servidores e população

O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed-MS) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) doaram à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), 3 mil máscaras confeccionadas em TNT.

A entrega foi feita na manhã desta quinta-feira (23), pelos representantes das instituições ao secretario municipal de Saúde, José Mauro Filho. “Agradecemos a parceria e a iniciativa de instituições como o sindicato (SinMed-MS) e a APAE que são extremamente importantes para conseguirmos atender os nossos servidores e a população”, destacou o secretário.

O presidente do SinMed-MS, Marcelo Santana, destacou a importância da união de esforços e o empenho das entidades. “O sindicato mais um vez vem contribuir com a secretaria, através desta doação feita em parceria com a APAE, e estamos empenhados em auxiliar no combate a essa epidemia”, disse.

Segundo o presidente, as instituições estão empenhadas na confecção de cerca de 20 mil máscaras que também devem ser destinadas a Rede Municipal de Saúde. Todo material recebido deve passar por uma análise técnica antes de ser distribuído aos profissionais.

