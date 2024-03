Sesau recebe mais de 200 mil medicamentos da Cruz vermelha Brasileira

Com o suporte do Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira, a Cruz Vermelha Brasileira - Filial de Mato Grosso do Sul fez uma doação de 220mil caixas de fármacos para a Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU) de Campo Grande.

A iniciativa que disponibiliza medicamentos fundamentais para o tratamento de doença vascular periférica e prevenção de recorrência de acidente vascular cerebral (AVC), alivia o orçamento municipal de saúde e evidencia a cooperação entre o setor privado e organizações não governamentais.

Aline Tagliaferro, presidente da Cruz Vermelha Brasileira Filial de Mato Grosso do Sul, ressalta: "Agradecemos a parceria com a Eurofarma que doou as medicações à Cruz Vermelha, reforçando o compromisso com a saúde e bem-estar das comunidades mais vulneráveis. Essa sinergia entre as partes mostra que, juntos, podemos.

