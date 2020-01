Sexta-feira começa com dez pediatras atendendo na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Dez médicos pediatras e 42 clínicos gerais atenderão nesta manhã de sexta-feira (31) em Campo Grande. Dos pediatras, quatro profissionais atenderão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antoninoe seis atendem na UPA Universitário .

No período da tarde, apenas a UPA Coronel Antonino atenderá com cinco médicos pediatras. Ainda pela manhã, 42 clínicos atenderão em todas as unidades de saúde que compõem a escala.

O atendimento voltado ao público infantil só melhora à noite, com cinco UPAS e dois Centro Regionais de Saúde (CRS) atendendo.

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as unidades de saúde que compõem a escala.

Deixe seu Comentário

Leia Também