Shopping de Campo Grande tem ação sobre o glaucoma neste sábado

Neste sábado (20) o shopping Campo Grande vai realizar uma ação para a conscientização sobre o glaucoma. Para a oftalmologia, maio é o mês nacional de prevenção da doença e, em todo país, terá a realização de eventos como "dia D" de mobilização, chamado de 24 horas pelo glaucoma.

Mato Grosso do Sul registrou o segundo melhor desempenho no período, entre os estados do Centro-Oeste, que teve média de 15% de aumento nos exames entre 2022 e 2021. Os dados são do Ministério da Saúde, compilados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), e querem chamar a atenção para casos de glaucoma, uma doença silenciosa e que pode levar à cegueira.

O movimento acontece hoje das 10h às 22h. Ação não terá a realização de exames, mas dará orientações relacionadas ao glaucoma, além de distribuir panfletos e realizar indicações para consulta oftalmológica.

Em parceria com a prefeitura de Campo Grande, o monumento do obelisco, localizado na avenida Afonso Pena com a rua José Antônio, ficará verde por 15 dias, em apoio à causa.

Representante da Sociedade Brasileira de Glaucoma em Mato Grosso do Sul, o oftalmologista, Arthur Resende, alerta para os cuidados com a doença. "Em muitos casos o glaucoma não provoca sintomas nos pacientes, que vão perdendo a visão aos poucos e demoram a perceber", diz. Devido a isso, o especialista recomenda a realização de exames de rotina a partir dos 35 anos e ao aparecimento de qualquer sintoma atípico, como pressão nos olhos.

Serviço

O que: 24 horas pelo Glaucoma

Quando: 20 de maio, das 10h às 22h

Onde: Shopping Campo Grande

Mais informações: www.24hpeloglaucoma.com.br

