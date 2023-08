Shopping Norte Sul Plaza terá vacinação em todos os fins de semana de agosto

Bora se vacinar! Todos os sábados e domingos dos meses de agosto, a população vai poder se vacinar no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. O plantão de imunização vai ocorrer aos sábados, das 10h às 18h, e aos domingos, das 11h às 19h. A boa notícia é será estendido até o mês de setembro também.

Estarão disponíveis as vacinas do calendário nacional de imunização e contará com doses dos imunizantes contra covid-19, gripe, poliomelite, pentavalente, tríplice viral, entre outras. A equipe da saúde estará em frente à loja Usaflex e próximo à loja Renner.

“Estamos ampliando os locais de vacinação para que toda a população possa ter acesso, mesmo aos finais de semana, e assim ampliar a cobertura das vacinas de rotina. No shopping a vacinação vai unir o passeio em família com o cuidado à saúde das crianças, então é só levar a caderneta para a equipe verificar se precisa atualizar algo”, afirmou a Superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

Serviço

Vacinação no Norte Sul Plaza;

Sábados – 10h às 18h;

Domingos – 11h às 19h;

Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Ernesto Geisel, 2.300;

É necessário levar documento com foto, caderneta de vacinação e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde);

Para as vacinas de covid, será seguido o calendário municipal de vacinação.

