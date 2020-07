Shoppings e feiras livres passam a ser atividades não essenciais de médio risco

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão de Estratégia retirou os shoppings e as feiras livres da lista de atividades não recomendadas que havia publicado ontem.

A alteração foi publicada pelo Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24). As duas atividades removidas da classificação, foram incluídas na lista de atividades e serviços considerados não essenciais de médio risco.

Permaneceram na lista de atividades não recomendadas: eventos culturais, esportivos e de lazer; festividades e celebrações; velórios; cursos e capacitações presenciais; biblioteca e museus; teatros, cinemas, arenas e espaço de eventos fechados; parques públicos; feiras de negócios e exposições e práticas coletivas de atividade ao ar livre.

A classificação ficou da seguinte maneira:

As atividades e serviços considerados essenciais são: assistência à saúde, incluídos serviços médicos, odontológicos (somente urgência e emergência), fisioterapêuticos e terapeutas ocupacionais e hospitalares; assistência social a vulneráveis; segurança pública e privada; defesa civil; transporte e entrega de cargas; transporte coletivo intermunicipal de passageiros; transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; coleta de lixo; transporte coletivo; telecomunicações e internet; serviço de call center; abastecimento de água; esgoto e resíduos; geração, transmissão e distribuição energia elétrica; produção, transporte e distribuição de gás natural; iluminação pública; indústria e comércio de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; serviços funerários; atividades com substâncias radioativas e materiais nucleares; vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; vigilância agropecuária; controle e fiscalização de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados; tecnologia da informação e data center para suporte das atividades essenciais; fiscalização tributária e aduaneira; transporte de numerários; mercado de capitais e seguros; fiscalização ambiental; produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; monitoramento de construções e barragens; geologia (alerta de riscos naturais e de cheias e inundações); atividades agropecuárias, incluindo serviços de produção pecuária e cultivos lavouras temporárias e permanentes; serviços mecânicos em geral; comércio de peças para veículos de toda natureza; serviços editoriais, jornalísticos, publicitários e de comunicação em geral; centrais de abastecimentos de alimentos; manutenção, instalação e reparos de máquinas, equipamentos, aparelhos e objetos de atividades essenciais e de baixo risco; serviços de entrega de alimentos, produtos de higiene e medicamentos; construção civil, montagens metálicas e serviços de infraestrutura em geral; serviços delivery em geral; drive thru para alimentos e medicamentos; frigoríficos, curtumes, produção de artefatos de couro; extração mineral; industria têxtil e confecções; serrarias, marcenarias, produção de papel e celulose; industrialização e distribuição de produtos à base de petróleo; indústrias do segmento de plástico e embalagens; produção de cimento, cerâmica, artefatos de concreto; indústria metalúrgica; indústria química; consultorias, serviços contábeis e advocatícios, imobiliária e corretagem em geral; serviços de engenharia, agronomia e atividades científicas e técnicas; usinas e destilarias de álcool e açúcar; serviços cartoriais; atividades da justiça eleitoral, incluídas a preparação e a realização dos pleitos.

As atividades e serviços considerados não essenciais de baixo risco são: representação comercial de todos os tipos; serviços de ambulantes; profissionais liberais não especificados em outras classificações; hotéis, motéis, albergues, hostel, apart-hotel e outros alojamentos.

Já as atividades e serviços considerados não essenciais de médio risco são: comércios atacadistas não especificados nas demais classificações; comércios varejistas não especificados nas demais classificações; bares, conveniências, restaurantes, cantinas e afins; atividades religiosas presenciais; prestação de serviços não especificadas nas demais classificações; pesquisa e desenvolvimento; marketing direto; decoração e design de interiores; pet shop e alojamento de animais; cinemas em espaço aberto; prática individuais de atividade ao ar livre; feiras livres e shoppings.

As atividades e serviços considerados não essenciais de alto risco são: academias; clubes sociais; serviços da cadeia do turismo; boliche, sinuca e similares e jogos eletrônicos; visitação em atrações turísticas, culturais e esportivas em espaço aberto; cabelereiro, barbearia, salões de beleza e afins; educação dos níveis fundamentais e médio, em formato presencial; educação de nível superior e pós-graduação, em formato presencial; áreas comuns de condomínios.

As atividades e serviços não recomendados são: eventos culturais, esportivos e de lazer; festividades e celebrações; velórios; cursos e capacitações presenciais; biblioteca e museus; teatros, cinemas, arenas e espaço de eventos fechados; shoppings; parques públicos; feiras de negócios e exposições e práticas coletivas de atividade ao ar livre.

