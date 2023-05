Sob risco de falta, governo compra insulina sem registro na Anvisa

O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (15), uma série de medidas para evitar o desabastecimento de insulina no Sistema Único de Saúde (SUS), como a compra de uma versão do medicamento sem registro na Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No final de março, o Tribunal de Contas da União (TCU) havia identificado o risco de falta de insulina a partir do segundo trimestre deste ano, alerta que foi reforçado em abril pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

O governo fechou um acordo com a empresa chinesa GlobalX para a entrega de 1,3 milhão de unidades de insulina asparte, a de ação rápida, e deve começar a ser entregue em 9 de julho.

Segundo o governo, o medicamento produzido pela GlobalX respeita regulamentações internacionais do International Council for Harmonisation (ICH).

