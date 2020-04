Coronavírus - MS tem 12 novos casos, vai a 113 e tem dia ruim

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou nesta segunda-feira (13) as duas primeiras mortes causa por coronavírus em Campo Grande.

O total de casos confirmados subiu para 113 em Mato Grosso do Sul, com 4 mortes confirmadas, sendo duas em Batayporã, e as duas na capital

Dos 12 casos novos, quatro são em Campo Grande, dois em Três Lagoas, um em Coxim, três em Sonora sendo um deles uma menina de quatro anos, um em Paranaíba e um em Chapadão do Sul.

A SES recebeu 969 notificações, 63 estão sob investigação e 781 foram descartados.

