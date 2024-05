Sobe para 18 o número de mortes por dengue em MS este ano

Mato Grosso do Sul já registrou 15.744 casos prováveis de Dengue, sendo 7.402 casos confirmados, em 2024. Os dados atualizados são do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta sexta-feira (3). Mais três mortes também foram confirmadas pela doença no Estado, subindo para 18 o número de vítimas este ano.

As três vítimas mais recentes se tratam de um idoso, de 75 anos, que residia em Laguna Carapã, outro idoso, de 85 anos, e uma mulher, de 55 anos, que moravam em Ponta Porã. Todos tinham doenças crônicas. O Estado ainda investiga 11 mortes.

De acordo ainda com boletim, Juti lidera o ranking dos municípios de MS com alta incidência da doença, seguido por Laguna Carapã, Antônio João, Itaquiraí, Vicentina, Iguatemi, Camapuã, Naviraí, Coronel Sapucaia, Ponta Porã e Douradina.

Chikungunya

Em relação à Chikungunya, MS já registrou 3.975 casos prováveis, sendo 449 confirmados. Não há mortes registradas.

Segundo dados do período compreendido entre a semana epidemiológica 16 e semana epidemiológica 17, Antônio João apresenta alta incidência da doença, seguido por Iguatemi, Vicentina, Itaquiraí e Douradina.

*Evite a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya, procure a unidade de saúde do seu município.

