Sobe para 8 o número de casos suspeitos de febre maculosa na Capital

Agora são 8 casos suspeitos de febre maculosa em Campo Grande, conforme divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), nesta segunda-feira (3). O número dobrou em comparação ao informado há pouco menos de uma semana pela pasta, na última terça-feira (27). Todos os casos estão sendo investigados.

Conforme informado por meio de nota, a secretaria detalhou que todos estão em tratamento domiciliar e têm histórico de contato com carrapatos, mas não necessariamente o carrapato-estrela, que transmite a doença.

Até 27 de junho, as quatro pessoas eram um bebê de 1 ano; uma mulher de 63 anos; e dois homens de 29 e 61 anos. A Sesau não prestou informações sobre o perfil dos quatro novos casos suspeitos.

Segundo informações, os casos em investigação se deram após ambos viajaram para o interior do Estado e terem contato com a zona de mata.

O estado de saúde dos adultos não foi divulgado pela Sesau. A pasta informou somente que acompanha os casos.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também