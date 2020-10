Subsecretaria da Mulher promove eventos em alusão ao Outubro Rosa

A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM) articulou uma série de eventos para o mês de outubro que abordarão a saúde da mulher. A subsecretaria Luciana Azambuja, explica qual a importância de debater outros temas dentro da campanha “Outubro Rosa”, a não ser especificamente o câncer de mama ou de colo do útero.

Luciana alerta para os efeitos da pandemia, na saúde das pessoas, e em especial da mulher que se encontra vítima de algum tipo de violência doméstica que acaba esquecendo de cuidar da própria saúde. "Todas as mulheres, mas principalmente as que estão em situação de violência vivendo um cárcere durante a pandemia, sem trabalhar, cuidado das crianças em casa, tiveram suas vidas ainda mais controladas por esses agressores. Não podemos deixar elas se esquecerem de cuidar da própria saúde. É preciso fazer os exames preventivos, fazer as denúncias das violências recebidas para diminuir os impactos na vida dessa mulher e da família inteira", explicou.

Os Worshops sobre a saúde da mulher, promovidos pela SPPM, acontecerão todas as quintas-feiras 01, 08, 15, 22 e 29 de outubro, sempre às 09h, transmitidos pelo facebook da Subsecretaria.

O que é o Outubro Rosa?

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.



Mas esse cuidado vai muito além dessas duas doenças, existem vários outros temas que precisam ser tratos durante esse mês voltado aos cuidados das mulheres em todos pais. Esse mês o debate das melhorias públicas de atendimento a mulheres e também a condição de vida, respeitando as especificidades de diferença de raça, retinia, idade, classe social, orientação sexual e também as mulheres com deficiência.



Deixe seu Comentário

Leia Também