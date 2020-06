"Sua cama é melhor que o leito, fique em casa", pede secretário com novos 417 casos

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou um número recorde de novos casos e óbitos por coronavírus, nesta quarta-feira (24), ao todo 417 novos pacientes foram diagnosticados e mais um óbito registrado em Ponta Porã.

O secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende voltou a pedir para que todos pratiquem isolamento e acrescentou: "sua cama é melhor que o leito, fique em casa".

O boletim epidemiológico, divulgado pela 2.934 já estão recuperados, outros 3.401 estão em isolamento domiciliar, 170 encontram-se internados e 56 morreram por conta da doença.

Entre os 417 novos casos, a cidade que mais registrou casos positivos foi Dourados com 186 confirmações, seguida por Campo Grande com 108e em terceiro Rio Brilhante com 22.

Ao todo Mato Grosso do Sul já registra 33.123 casos notificados, destes, 1.412 estão em análises, 1.939 seguem sem encerramento e 25.804 já foram descartados.

