Suspeita de mais uma morte por dengue é descartada após exames

Após a morte de um idoso de 83 anos, com suspeita de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou na segunda-feira (27), os resultados de exames laboratoriais que descartam a suspeita da doença transmitida pelo Aedes aegypti.

O idoso foi internado na última quinta-feira (23), no Hospital Auxiliadora, com dores no corpo e pressão baixa ele foi atendido medicado e inicialmente. A equipe médica fez o atendimento e após exames iniciais ficou constatado que o homem estava com suspeita de dengue. Na madrugada de sexta-feira (24), o paciente evoluiu em seu quadro clínico, e acabou morrendo.

Os exames laboratoriais foram feitos pelo Laboratório Central de MS (LACEM), que descartou que o óbito do homem foi ocasionado por Dengue.

Dados do boletim epidemiológico apontam que até o momento 621 moradores foram diagnosticados com dengue no Mato Grosso do Sul, sendo que quatro pessoas já morreram com a doença no Estado.

