Superação: Farmacêutica conta como foi sair de profissional oncológica à paciente com câncer

A farmacêutica, Roseane da Silva Cânepa Hatanaka, de 37 anos, passou por uma reviravolta: de profissional à paciente na luta contra o câncer. Há dez anos no setor oncológico, ela reforça a importância do autocuidado na detecção da doença. O lembrete torna-se ainda mais importante porque hoje (8/4) é celebrado o Dia Mundial Luta Contra o Câncer.

O desafio iniciou em 2022, quando ela passou a sentir dores no pescoço que irradiava para o braço. Depois, notou um caroço ao apalpar a região do pescoço, bem próximo à tireoide, mas só depois de uma sabatina de exames, enfim, veio a confirmação: linfoma, um tipo de câncer nas células de defesa do organismo. "Apesar do diagnóstico, mantive a tranquilidade. Como trabalho com pacientes oncológicos e sempre ouvi suas histórias de vida, busquei ser positiva, inspirando-me nas inúmeras histórias de superação deles", relembra.

O diagnóstico e a coragem foram cruciais para o sucesso de seu tratamento. "Eu sabia que precisaria de força e paciência, mas também sabia que poderia superar e foi assim que encarei. Só pedi a Deus que esse período passasse rápido", compartilha Rose. Assim, ela enfrentou a quimioterapia, radioterapia e todos os desafios do tratamento durante 10 meses, período em que também ficou afastada do trabalho, com otimismo.

Após três anos da experiência, Rose fala com entusiasmo sobre sua história. "Fui imensamente abençoada após o tratamento. Com a doença em remissão, retomei minha rotina de trabalho normalmente, casei, fiz viagens para celebrar a vida, sirvo na igreja e aproveito cada instante ao lado da minha família e amigos. Este ano, fomos agraciados com uma gestação, o que tornou tudo ainda mais especial. Até completar cinco anos, seguirei com os acompanhamentos periódicos com minha hematologista. Essa experiência me ensinou a apreciar os momentos com mais intensidade, valorizando cada conquista e cada instante de felicidade".

Prevenção ao Câncer

O cirurgião oncológico, Dr. Cezar Augusto Vendas Galhardo, destaca que os hábitos de vida são, possivelmente, os fatores mais determinantes tanto para o desenvolvimento quanto para a prevenção do câncer.

"Manter uma alimentação rica em frutas e verduras, evitar alimentos embutidos, industrializados, assim como o consumo de álcool e o tabagismo de todos os tipos, como cigarros convencionais, pods, narguilé, cigarro de palha, cachimbo e outros. Além disso, ter uma rotina de atividade física regular, ao menos 3 vezes na semana, ajuda na prevenção não só do câncer, mas também aumenta a capacidade cardíaca, pulmonar, a resistência, então é um ganho para a saúde", explica.

Dr. Cezar também esclarece que a predisposição genética tem um papel menor do que muitos imaginam. ""A maior parte de casos de câncer, cerca de 80%, está relacionado aos hábitos de vida e a outros fatores específicos para cada tipo de tumor. Então manter hábitos saudáveis são fundamentais", enfatiza.

Quando se trata de diagnóstico, o médico é categórico: "o que muda a chance de cura de cada paciente é a detecção precoce. Quando pegamos um caso de câncer no estágio inicial, podemos chegar a 90% de cura, além de utilizarmos tratamentos mais simples e eficientes, menos mutilantes e por um tempo mais curto, resultando em mais qualidade de vida desse paciente", finaliza.

