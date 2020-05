Affair de filho de Bolsonaro perde avó para o coronavírus

Gabriel Neves com informações "Diário Online"

Luana Delevedore é modelo e influenciadora digital, além disse vive uma suposta relação com um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o 04. Ela fez uma postagem em seu instagram dizendo ter perdido a avó por causa do coronavírus.

Em algumas postagens ela lamenta a perda da avó e diz “gostaria imensamente que os governantes fossem mais respeitosos com cada vida ceifada e sufocada pelo coronavírus”.

Avle lembrar que seu susposto namorado ou “ficante” e o suposto sogro, Jair Renan e Jair Bolsonaro, fazem parte do grupo de pessoas que desmerecem o coronavírus e tratam a doença como uma “gripezinha”, como já foi dito pelos dois em vídeos.

Veja as postagens da modelo





