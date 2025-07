Suriname se torna primeiro país amazônico livre da malária, diz OMS

Após quase sete décadas de combate à malária, o Suriname recebeu, nesta segunda-feira (30), a certificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) como país livre da doença.

Com o reconhecimento, o país se torna o primeiro da região amazônica e o 46º no mundo a conquistar o status de erradicação da malária, sendo o 12º nas Américas.

A certificação marca o fim de uma trajetória iniciada nos anos 1950, quando o Suriname adotou medidas de controle como a pulverização de residências com pesticidas e o uso de tratamentos antimaláricos.

Em 2001, o país enfrentou um dos seus piores momentos, com mais de 15 mil casos registrados. A situação começou a ser revertida com o apoio do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, que reforçou ações de prevenção, incluindo a distribuição de mosquiteiros tratados com inseticida.

Segundo a OMS, o último caso de malária no país foi registrado em 2021. "O firme compromisso do Suriname com a equidade na saúde serve de inspiração para todos os países que se esforçam para alcançar um futuro sem malária", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também