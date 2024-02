Surto de síndrome respiratório por Covid-19 gera alerta na Saúde na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-CG), divulgou o aumento de notificações de surto de síndromes respiratórias por COVID-19 em Campo Grande.



Neste ano já foram notificados 162 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), destes, 37 foram causado por Covid-19; 2 por Influenza B;1 por Influenza A, outros 85 casos ainda não foram especificados e 37 seguem em aberto.



Conforme o boletim, 75% dos casos (6), foram em hospitais, 1 em instituição de longa permanência de idosos e 1 em outros. A maior incidência é em pessoas idosas com mais de 80 anos, seguido por pessoas de 60 a 69 anos. O terceiro grupo mais afetado é o de crianças de 1 a 4 anos.



Dos casos notificados 18 já vieram a óbito devido a complicação. Já os casos de síndrome gripal (SG) chegam a 4,130 mil no ano, sendo a maioria notificados na quarta semana de janeiro.

O objetivo do alerta epidemiológico, de acordo com o CIEVS é informar a ocorrência de eventos com potencial de risco à saúde, para amparar os profissionais de saúde no sentido da "implementação de medidas preventivas e mudanças imediatas de comportamentos".

O boletim epidemiológico pode ser conferido no link.

