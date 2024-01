SUS: Dourados é a primeira cidade a iniciar vacinação em massa contra dengue

Todo mundo vacinado! Dourados, a pouco mais de 200 km de Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, é a primeira cidade do Brasil a iniciar a vacinação em massa contra a dengue. A imunização começou nesta quarta-feira (3), nos 35 postos de saúde espalhados pela cidade.

Com 243.368 mil habitantes, a estimativa do município é vacinar 150 mil moradores entre 4 e 59 anos com a vacina. Cerca de 90 mil doses do imunizante chegaram a Dourados nesta quarta.

A imunização está sendo oferecida para aquelas pessoas que chegarem ao posto com o documento de identificação e comprovante de residência na segunda maior cidade de MS.

Boa procura

Logo nas primeiras horas do dia, muitas pessoas compareceram nos postos de saúde em busca da vacina. Para os profissionais da saúde, considerando o período em que muitos ainda estão de viagem ou de férias, foi uma “grata surpresa” a movimentação.

O professor Leando Baller, de 45 anos, disse que aguardava, ansiosamente, pelo imunizante. Acompanhado pelo filho de 13 anos, ele afirmou que os educadores precisam incentivar a campanha e recordou a experiência negativa quando ficou doente por conta da doença.

“Estava aguardando a vacina entrar pelo SUS, penso que para nós é muito importante valorizar o serviço público na saúde e nosso papel é de reforçar essa condição. Trouxe meu filho que já vai tomar e aproveitar as férias para deixar o calendário vacinal em dia", disse ele.

Sobre a vacina Qdenga

O imunizante possui duas doses, que devem ser administradas com intervalo de 3 meses. A mesma vacina já é comercializada na rede privada há 8 meses, por R$ 450.

A Qdenga (TAK-003) foi o primeiro imunizante liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue.

* De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para a faixa etária de 4 a 60 anos;

* É aplicada em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações;

* A vacina é composta por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença.

* Ela também poderá ser aplicada em quem já teve a doença.

Nos ensaios clínicos, a Qdenga mostrou ter uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%.

*Com informações do portal Dourados News.





