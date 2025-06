Tá na lista? Quatro bairros da Capital recebem "visita" do fumacê nesta segunda-feira

Em combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses como a Zika e Chikungunya, o serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, percorre quatro bairros da Capital nesta segunda-feira (2).

O Fumacê passará pelos bairros Nova Campo Grande, Jardim Tijuca, Cabreúva e Vila Planalto, com as equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando nas regiões das 16h às 22h.

No bairro Nova Campo Grande, o carro com o inseticida aplicará o veneno na Rua Praça Seis, com a Rua Cento e Vinte e Um, enquanto no Jardim Tijuca, o serviço será feito na Rua Dantas Barreto, com a Rua Culuene.

No Cabreúva, a aplicação ocorre na Rua Ana América, com a Rua Onze de Outubro, e na Vila Planalto ele será feito na Rua Augusto Severo, com a Rua José Bonifácio.

Para garantir a maior eficácia do inseticida, é recomendado que os moradores das regiões cobertas pelo serviço abram portas e janelas, permitindo que o veneno entre nos locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Vale lembrar que o Fumacê pode ser adiado ou até mesmo cancelado em caso de chuvas, ventos ou neblina, já que essas condições meteorológicas afetam a aplicação do veneno contra o mosquito.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também