Técnica de enfermagem morre de coronavírus em Rio Brilhante

A enfermeira Aparecida Rosário Ibarra Bueno, 56 anos, conhecida como Cida Bueno, morreu de coronavírus após travar uma luta pela vida em vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Associação Beneficente, Hospital e Maternidade de Rio Brilhante.

A associação comunicou a morte com pesar. "Com tristeza comunicamos o falecimento da técnica de enfermagem Cida Bueno. Aos familiares, amigos rogamos a Deus que cubra com seu infinito e generoso amor e lhes dê o conforto em momento tão doloroso. Cida dedicou uma vida toda a fazer o que sempre amou e tinha na enfermagem muito mais que uma profissão, um dom em atender as pessoas com carinho, humanidade e respeito", publicou.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) prestous sentimentos aos familiares e amigos.

"Com muito pesar, comunicamos o 10º óbito por Covid-19 entre profissionais da enfermagem de Mato Grosso do Sul. Perdemos nesta sexta-feira (04) a técnica de enfermagem Aparecida Rosário Ibarra Bueno, 56 anos, que trabalhava no Hospital de Rio Brilhante. O Coren-MS lamenta a perda precoce de Cida, pessoa querida entre os colegas e familiares, e profissional de excelência", finalizou.

